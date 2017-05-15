Возбуждено уголовное дело в отношении директора Краснодарского водохранилища

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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ФГБУП «Краснодарское водохранилище», который подозревается в предложении посредничества во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.5 ст.291.1 УК РФ).

По данным следствия, к мужчине обратился директор одной из организаций по добыче полезных ископаемых, чья лицензия по краткосрочному пользованию участком недр в Темрюкском районе ввиду допущенных нарушений была признана недействительной. В разговоре с ним директор сообщил, что может способствовать предоставлению фирме министерством природных ресурсов Краснодарского края, где ранее осуществлял трудовую деятельность, лицензий по добыче в двух месторождениях на территории Крымского и Приморско-Ахтарского районов и передать денежные средства руководству министерства для принятия данного решения. Также директор пояснил, что необходимо передать по 5 миллионов рублей за каждое месторождение. При этом до проведения аукциона по выдаче лицензии по первому месторождению следует передать 3 миллиона рублей, а после аукциона оставшуюся сумму. Понимая, что предложение носит противоправный характер, мужчина сообщил об этом в региональное управление СКР. 11 мая 2017 года подозреваемый получил от заявителя часть денежных средств в виде 3 миллионов рублей, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ЭБ и ПК ГУВД по краю.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю