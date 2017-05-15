Сотрудники уголовного розыска полиции Новороссийска раскрыли кражу дорогостоящего сотового телефона

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В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску с заявлением о краже сотового телефона обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что телефон пропал из рюкзака ее несовершеннолетнего сына, когда тот играл на спортивной площадке. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно – разыскных мероприятий и опроса возможных свидетелей происшествия правоохранители в течение часа установили личность подозреваемого. 43-летнего мужчину задержали недалеко от места совершения преступления и доставили в отдел полиции. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что похитил дорогостоящий мобильный телефон, чтобы пользоваться им в личных целях. Средство связи обнаружили в кармане одежды задержанного, изъяли и вернули законному владельцу.

Следственным отделом УМВД России по городу Новороссийску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Источник: Подготовлено пресс-службой УМВД РФ по г. Новороссийску