Cотрудника администрации Сочи осудят за мошенничество

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Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего специалиста отдела правовой защиты по Хостинскому району правового управления администрации города Сочи, который обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, 10 марта 2017 года сотрудник МКУ «Дирекция имущественного комплекса» города Сочи прибыл к домовладению местных жителей по улице Партизанской для визуального осмотра недавно приобретенного ими земельного участка и расположенного на нем дома для проверки этажности жилища. Однако в связи с отсутствием собственника при осмотре домовладения и земельного участка присутствовала их подруга, которая сообщила им об этом. Хозяйка домовладения, в свою очередь, по телефону обратилась к знакомому сотруднику администрации с просьбой выяснить обстоятельства. Работник администрации встретился с сотрудником муниципального казенного учреждения, который сообщил ему, что нарушений при осмотре земельного участка и домовладения выявлено не было. Между тем, 13 марта 2017 года обвиняемый в ходе встречи с хозяйкой домовладения ввел ее в заблуждение, сообщив, что при осмотре были выявлены нарушения. При этом он предложил передать ему 100 тысяч рублей якобы для дальнейшей передачи должностным лицам муниципального казенного учреждения. Женщина согласилась, однако о поступившем предложении сообщила в правоохранительные органы. 17 марта 2017 года заявительница встретилась с работником администрации и передала ему требуемую сумму денег, после чего злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю