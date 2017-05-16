Житель Усть-Лабинского района убил собутыльника за самокрутку

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В Усть-Лабинском районе местный житель подозревается в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть.

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 46-летнему знакомому, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 12 мая 2017 года 46-летний мужчина находился в гостях у знакомого по улице Школьной в городе Усть-Лабинске, где вместе с последним распивал спиртные напитки. Затем мужчины стали употреблять имевшееся у хозяина квартиры наркотическое средство (коноплю), в ходе чего между ними возник конфликт. Не поделив между собой наркотическое средство, хозяин квартиры взял деревянную дубинку и, угрожая ей, стал выгонять гостя. В ответ мужчина выхватил дубинку и нанес ей не менее 2 ударов по голове оппонента, от которых последний упал на пол и потерял сознание. Смерть мужчины наступила на месте в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы с переломом костей черепа. После совершенного преступления злоумышленник скрылся. Находившаяся в квартире сожительница потерпевшего, обнаружив его без признаков жизни, вызвала сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также следствием будет дана соответствующая юридическая оценка в части обнаруженного на месте происшествия наркотического средства. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю