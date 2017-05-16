Бывшего опера уголовного розыска Новороссийска осудят за крупную взятку

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска полиции Центрального района УМВД России по городу Новороссийску, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в отдел полиции поступило обращение местного жителя о неправомерных действиях директора организации в части неисполнения ею договорных обязательств. Несмотря на то, что рассмотрение подобного обращения в соответствии с правилами подследственности следовало передать в другое подразделение, оперуполномоченный не сделал этого и продолжил проводить проверку, не вынося постановление о передаче сообщения по подследственности. В ходе проверки было установлено, что отношения между заявителем и директором носят гражданско-правовой характер, при этом последней было предоставлено решение суда, согласно которому с организации в пользу мужчины взысканы денежные средства. Несмотря на это полицейский сообщил женщине, что готов принять решение об отказе в возбуждении в отношении нее уголовного дела, но за взятку в 1 миллион рублей. Впоследствии оперуполномоченным было вынесено такое постановление, однако он не сообщил об этом женщине. Понимая, что требования оперуполномоченного носят противоправный характер, она сообщила об этом в следственное управление СКР по краю. 5 октября 2016 года заявительница встретилась с полицейским и передала ему денежные средства. После этого дальнейшие действия обвиняемого были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Подозреваемому вменяется получение взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ)

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю