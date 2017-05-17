Государственный инспектор безопасности дорожного движения проведёт 3 года в колонии общего режима

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Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении Виктора Киричека.

В феврале текущего года он осужден Центральным районным судом г. Сочи 15 февраля 2017 по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в виде денег в значительном размере за незаконные действия), ч. 1 ст.292 УК РФ (служебный подлог) к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 2 года, со штрафом 50 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В суде установлено, что государственный инспектор безопасности дорожного движения Киричек с 19 по 31 августа 2016 года получил взятку в размере 50 тысяч рубле й от генерального директора ООО «Лидер» за незаконное действие - прекращение возбужденного административного дела и непривлечение к административной ответственности юридического лица, а также с целью скрыть факт совершения юридическим лицом административного правонарушения вынес незаконное постановление о прекращении производства по делу, в котором отразил ложные сведения о виновности водителя в перегрузе автомобиля.

Не согласившись с решением суда, адвокат в интересах осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, утверждая, что он несправедливый в связи с суровостью назначенного наказания.

Однако доводы его жалобы опровергнуты представителем прокуратуры Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу адвоката осужденного - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура