Житель Кропотника проведет в тюрьме два с половиной года за звонок о минировании моста
Кропоткинский городской суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем, вынес приговор в отношении 33-летнего жителя г. Кропоткина Алексея Котенко.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), а также ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).
В суде установлено, что 23 марта 2016 года Котенко будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории г. Кропоткина, по мобильному телефону набрал номер дежурной части отдела МВД России по Гулькевичскому району и заранее зная о недостоверности передаваемой им информации, сообщил о том, что заминированный автомобильный мост, проходящий через реку «Самойлова Балка», расположенный в г. Гулькевичи, в ближайшее время будет взорван.
Кроме того, Котенко в феврале 2016 года незаконно приобрел наркотическое средство марихуану, которую хранил по месту своего жительства до 7 апреля 2016 года, когда сотрудником УФСБ России по Краснодарскому краю при проведении обыска оно было обнаружено и изъято.
С учетом мнения государственного обвинителя, а также личности виновного, который ранее судим за аналогичное преступление, суд назначил Котенко 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.