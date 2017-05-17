Житель Кропотника проведет в тюрьме два с половиной года за звонок о минировании моста

/Криминал/

Кропоткинский городской суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем, вынес приговор в отношении 33-летнего жителя г. Кропоткина Алексея Котенко.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), а также ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

В суде установлено, что 23 марта 2016 года Котенко бу­дучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории г. Кро­поткина, по мобильному телефону набрал номер дежурной части отдела МВД России по Гулькевичскому району и заранее зная о недосто­верности передаваемой им информации, сообщил о том, что заминированный ав­томобильный мост, проходящий через реку «Самойлова Балка», расположен­ный в г. Гулькевичи, в ближайшее время будет взорван.

Кроме того, Котенко в фев­рале 2016 года незаконно приобрел наркотическое средство марихуану, которую хранил по месту своего жительства до 7 апреля 2016 года, когда сотрудником УФСБ России по Краснодарскому краю при проведе­нии обыска оно было об­наружено и изъято.

С учетом мнения государственного обвинителя, а также личности виновного, который ранее судим за аналогичное преступление, суд назначил Котенко 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.