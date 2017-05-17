Прокуратурой Мостовского района выявлена так называемая «резиновая квартира»

/Криминал/

Прокуратурой Мостовского района проведена проверка соблюдения требований миграционного законодательства.

Установлено, что в 2015 году житель района умышленно представил в миграционную службу заведомо ложные сведения о намерении предоставить принадлежащее ему жилое помещение двум гражданам Республики Армения, при этом последние фактически в указанном жилом помещении не появлялись и не проживали.

Таким образом, иностранные граждане легализовали свое пребывание на территории Российской Федерации.

По данному факту материалы проверки прокуратуры района направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых в отношении собственника жилого помещения возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации).

Ход и результаты расследования взяты прокуратурой района на контроль.

Работа в данном направлении продолжается.