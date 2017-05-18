Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор в отношении сбытчиков «спайса» в Новороссийске

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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении 32 и 18-летних Геворга Казаряна и Виктории Пономаревой.

В феврале текущего года они осуждены Приморским районным судом г. Новороссийска по п. «а, б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные сбыты наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере), к 10 годам и 6 годам лишения свободы соответственно.

В суде установлено, что Казарян и Пономарева в июле 2015 года совместно с неустановленными лицами вступили в предварительной сговор, направленный на сбыт наркотического средства «спайс».

Неустановленные лица приобретали наркотики, затем передавали их Казаряну и Пономаревой, которые раскладывали их по тайникам в г. Новороссийске, размещали в сети «Интернет» объявления о его продаже. После поступления оплаты сообщали потребителям о месте нахождения наркотика.

Не согласившись с решением суда, осужденные обжаловали приговор в апелляционном порядке, просили его отменить в связи с недоказанностью вины и суровостью наказания. Казарян указывал о том, что приобретал наркотик для собственного употребления.

Однако доводы жалоб были опровергнуты представителем прокуратуры Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения, доводы жалоб – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.