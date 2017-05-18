Четыре жителя Карачаево-Черкесии объявлены в международный розыск за терроризм в Сирии

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Следственным комитетос России возбуждено уголовное дело в отношении четырёх жителей Карачаево-Черкесии по подозрению в участии в террористической организации на территории Сирии.

По версии следствия эти люди в 2013-2014 годах в целях осуществления террористической деятельности прошли обучение по физической, тактической, боевой подготовке, правилам обращения с огнестрельным оружием и взрывными устройствами в учебных лагерях боевиков на территории Сирийской арабской республики.

36-летний Муслим Сельмурзаев и 31-летний Мовсур Сельмурзаев обучались в лагере боевиков «Адам Муаскар», расположенном в непосредственной близости к городу Атма. 31-летний Артур Газимагомедов обучался в лагере боевиков «Муаскар Сабри» у города Табка. 27-летний Мухаммат Чотчаев обучался в лагере боевиков «Джараблюс» у Газиантепа.

После обучения они приняли активное участие в деятельности структурных подразделений, входящих в состав международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), которая с 29 декабря 2014 года решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

До настоящего времени все четверо не прекратили участие в международной террористической организации и не вернулись в Российскую Федерацию.

Следственными органами СК России по КЧР они объявлены в международный розыск.

Источник: пресс-служба СКР по Карачаево-Черкесии