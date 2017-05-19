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/Криминал/

В Дагестане ликвидировали трех боевиков и лидера «кадарской» банды

В селении Карамахи Буйнакского района республики Дагестан 19 мая в ходе боя были ликвидированы четыре боевика.

«Указанные бандиты представляли собой остатки так называемой "кадарской" бандгруппы, организационное ядро которой было ликвидировано в 2016 году. В процессе их предварительного опознания установлен главарь и его сообщники, отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом», — говорится в сообщении пресс-центра Национального антитеррористического комитета (НАК). 

По данным комитета, на счету банды многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.

Фото из соцсетей.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Криминал

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