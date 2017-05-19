На 40 тыс. рублей оштрафовали коллектора, блокировавшего телефоны больницы

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Судом города Ставрополя местный житель Станислава Котельникова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Котельников являлся начальником регионального отдела по взысканию долгов по Ставропольскому краю Центральной дирекции по взысканию просроченной задолженности ООО «Сентинел Кредит Менеджмент». В марте текущего года он позвонил в детскую поликлинику имени Филиппского и потребовал вернуть долг по кредиту одной из сотрудниц больницы на сумму свыше 50 тысяч рублей. После просьбы главной медицинской сестры обратиться непосредственно к должнице он ответил, что с этой минуты телефоны лечебного учреждения будут заблокированы и произвел блокировку номеров стационарной телефонной связи медицинского учреждения.

Из-за противоправных действий Котельникова медицинское учреждение более суток оставалось без связи. За помощью не могли обратиться больные дети и их родители.

Суд назначил Котельникову наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Источник: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края