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В Павловском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в даче взятки сотруднику полиции

Павловским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК РФ).

По версии следствия, 12 мая 2017 года старшим участковым уполномоченным отдела МВД России по Павловскому району в ходе проверки был выявлен факт наличия у индивидуального предпринимателя продукции (одежды) с признаками контрафактности. Днем указанного дня, к сотруднику полиции в служебный кабинет прибыл индивидуальный предприниматель и предложил не составлять в отношении него протокол об административном правонарушении и не привлекать к административной ответственности за взятку в размере 15 тысяч рублей. О поступившем противоправном предложении полицейский по телефону сообщил в ОЭБ и ПК ОМВД России по Павловскому району. В этот же день спустя некоторое время мужчина был задержан при передаче денежных средств.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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Категория: Новости / Криминал

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