Начальник управления образования Сальского района присваивала зарплату педагога начальных классов

/Криминал/

Сальской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Инны Саюнц, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат).

В суде установлено, что Саюнц, являясь начальником Управления образования Сальского района, а в последующем заместителем главы этого же района по социальным вопросам была по совместительству назначена на должность учителя начальных классов МБОУ «Лицей № 9 г. Сальска». Фактически в качестве учителя не работая, она представила в МФЦ документы на получение полагающихся педагогическим работникам компенсаций, на которые была не вправе претендовать. Ее заявление было удовлетворено и из областного бюджета перечислено более 40 тыс. рублей.

Приговором суда обвиняемая была признана виновной и ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.