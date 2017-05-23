В Краснодаре двух мужчин осудят за убийство пенсионерки

/Криминал/

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28 и 42-летнего мужчин. Они обвиняются в разбойном нападении и убийстве 71-летней женщины.

По версии следствия, обвиняемые ранее были знакомы с погибшей и одалживали у нее деньги. Днем 4 декабря 2016 года они, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, прибыли к дому пенсионерки в селе Новоукраинском и вломились в дом, требуя одолжить им еще денег, при этом, не вернув предыдущий долг. Женщина отказала, в связи чем, разозлившись, один из них стал удерживать хозяйку дома, а второй сначала нанес ей множественные удары кулаками по лицу и телу, требуя выдать им деньги, а затем один удар ножом в область грудной клетки. От причиненного ранения потерпевшая скончалась на месте. После совершенного преступления злоумышленники закрыли на ключ входную дверь домовладения и скрылись. Вечером они вновь вернулись в дом, чтобы похитить вещи погибшей. Не найдя ключи, они разбили окно и, проникнув в дом, похитили телевизор стоимостью 11 тысяч рублей. Вечером следующего дня погибшую обнаружили сотрудники полиции и ее знакомые, которые сообщили участковому уполномоченному полиции об отсутствии пенсионерки утром на церковной службе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю