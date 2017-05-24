В Анапе директор расчетно-кассового центра присвоила более 22 миллионов рублей

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По версии следствия, директор расчетно-кассового центра присвоила более 22 миллионов рублей, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по частям 3 и 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

Ресурсно-снабжающие организации города Анапы не получили денежные средства от граждан в качестве оплаты коммунальных услуг. Общий ущерб организациям составил более 22 млн. рублей.

В ходе расследования установлено, что более 10-ти тысяч жителей города Анапы внесли с помощью платежных терминалов, принадлежащих расчетно-кассовому центру, оплату за коммунальные услуги, однако эти денежные средства до поставщиков услуг не дошли, а были присвоены директором расчетно-кассового центра при пособничестве ее знакомого 39-летнего жителя города Краснодара. Присвоенными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Директор расчетно-кассового центра, 38-летняя жительница Анапы и ее знакомый-пособник находятся по подпиской о не выезде.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкциями статьи, инкриминируемой обвиняемым, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю