В Ейском районе церкви возвращены похищенные иконы

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По факту кражи из церкви возбуждено уголовное против 47-летнего жителя Ейского района.

Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе следствия установлено, что обвиняемый проник в церковную лавку местного Кафедрального собора, разбил выставочную витрину и похитил 7 икон, а также пожертвования прихожан.

Подозреваемого задержали по горячим следам недалеко от места преступления. В нескольких километрах от церкви полицейские заметили мужчину, который бежал с окровавленными руками. Позже выяснилось, что руки злоумышленник порезал, когда выбивал витрину в церковной лавке. В ходе досмотра подозреваемого полицейские обнаружили похищенные иконы и денежные средства.

В настоящее время все похищенное имущество возвращено в храм, материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю