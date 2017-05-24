В Краснодаре бывший полицейский подозревается в получении взятки в 400 тысяч

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Следственный комитет, по материалам ФСБ, возбудил уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Бывший оперуполномоченный подозревается в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в начале февраля 2017 года оперуполномоченный полиции проводил проверку деятельности одной из организаций, в связи с чем обратился к директору и сообщил о необходимости встречи. Кроме этого сотрудник полиции высказал намерения проверить документацию предприятия на предмет наличия признаков преступления. Во время личной встречи с директором предприятия в апреле 2017 года, он заявил, что готов прекратить проверку за взятку в размере 400 тысяч рублей. Женщина согласилась, однако о поступившем предложении сообщила в правоохранительные органы. 15 апреля 2017 года получив от заявительницы требуемую сумму денег, полицейский был задержан оперативными сотрудниками ФСБ.

В настоящее время мужчина уволен из органов полиции, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится следствие, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Муниципальная новостная лента сообщала о задержании по обвинению в получении взятки бывшего оперуполномоченного уголовного розыска Новороссийска. Также ранее в Краснодаре полицейскому, получившему взятку 60 млн рублей, присудили условный срок.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю