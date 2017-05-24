В Краснодаре осудили двух мужчин, избивших семью с несовершеннолетним ребенком

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Суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении 42 и 54-летних местных жителей Романа Морозова и Алексея Пестрецова.

26 августа 2016 года мужчины, надев на головы чулки, а на руки вязаные перчатки, взяв с собой электрошокер, травматический пистолет МР-79-9ТМ, а также туристический нож и газовый баллончик, перелезли через забор дома, расположенного по переулку Курганному в ст. Елизаветинской, где проникли в домовладение и совершили нападение на четверых членов семьи и несовершеннолетнего ребенка, избили их и направили струю слезоточивого газа в глаза.

Однако благодаря активному сопротивлению находящихся в доме граждан Пестрецов испугался и покинул место происшествия, а второй нападавший был задержан потерпевшими.

Суд назначил Морозову и Пестрецову 9 и 7 лет лишения свободы, которые они будут отбывать в исправительных колониях особого и строгого режимов соответственно.

Источник: пресс-служба прокуратуры Прикубанского округа Краснодара