В Темрюке студент техникума распостранял экстремистские материалы

/Криминал/

Прокуратурой Темрюкского района при взаимодействии с правоохранительными органами края в ходе мониторинга сети Интернет выявлен факт массового распространения 19-летним учащимся техникума экстремистских материалов неопределенному кругу лиц.

Установлено, что местным жителем на своей странице в одной из социальных сетей были размещены аудиозаписи, пропагандирующие экстремистскую идеологию, направленную на возбуждение религиозной и расовой розни, включенные в Федеральный список экстремистских материалов.

Таким образом, неопределенному числу пользователей при посещении Интернет-страницы правонарушителя предоставлялся свободный доступ к использованию запрещенных экстремистских материалов.

По данному факту прокурором в отношении местного жителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских материалов).

В целях активизации профилактической работы по недопущению подобного впредь, в том числе среди несовершеннолетних, прокурором района руководителям уполномоченных органов власти внесены представления об устранении допущенных нарушений законодательства в сфере противодействия экстремизму, по результатам рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: Прокуратура