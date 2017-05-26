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/Криминал/

Полицейские "спасли" жителя Калининского района от сахарного диабета

Сотрудники полиции Славянского района задержали мужчину подозреваемого в краже 16 кг шоколадок из магазина.

С сообщением о краже товара к полицейским обратилась директор одного из сетевых продовольственных магазинов. Женщина рассказала, что при проведении инвентаризации была установлена недостача шоколада в количестве более 160 плиток.

При изучении записей с камер видеонаблюдения была установлена личность подозреваемого. Мужчина несколько раз заходил в магазин, наполнял сладостями пакеты и проходил мимо кассы, не оплатив товар. 

34-летнего мужчину задержали по месту жительства в Калининском районе и доставили в отдел славянской полиции.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Славянскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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