В Краснодарском крае обнаружил подпольный винзавод. Возбуждено дело

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В Красноармейском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения незаконного цеха по производству и хранению в целях сбыта фальсифицированной алкогольной продукции

Славянским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения незаконного цеха по производству и хранению фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий на территории бывшего винзавода, расположенного в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района, был выявлен факт незаконного производства и хранения фальсифицированной алкогольной продукции и различных марок. Также в помещении обнаружена автоматическая линия по розливу, укупорке и оклейке алкогольной продукции, подключенная трубопроводами к металлическим емкостям со спиртосодержащей жидкостью. На линии находились пустые бутылки, пластиковые пробки, этикетки, специальные федеральные марки с признаками подделки. Всего в ходе осмотра обнаружено и изъято 18080 литров алкогольной продукции. Согласно результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятая алкогольная продукция является спиртосодержащей жидкостью, изготовленной кустарным способом, с наличием токсичных микропримесей, не соответствует требованиям и превышает нормы установленные ГОСТ, поэтому представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.