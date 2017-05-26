На Кубани осуждён убийца почтальона

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Присяжные заседатели вынесли вердикт в отношении 23-летнего Сергея Нейштета, обвиняемого в совершении в 2015 году разбойного нападения и убийстве почтальона в Успенском районе.

Подсудимый обвинялся по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем).

В суде установлено, что днём 8 сентября 2015, находясь в селе Успенское, он выследил 68-летнего почтальона, разносившего гражданам пенсии. На безлюдном участке местности подсудимый напал на работника почты с ножницами. Нанёс множественные удары ножницами в лицо и грудь, а также стал бить подобранным на улице камнем. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Затем из одежды почтальона молодой человек похитил денежные средства, намереваясь выплатить долг по кредиту. Всего было украдено более 39 тысяч рублей. Кроме того, он забрал сумку почтальона, рассчитывая в ней найти более значительную сумму. Однако деньги потерпевшим предусмотрительно были размещены по всем карманам одежды, в связи с этим не были обнаружены Нейштетом.

Личность преступника длительное время не была установлена, однако в ходе распития спиртных напитков в апреле 2016 он рассказал друзьям о совершённом преступлении, что стало известно правоохранительным органам.

Несмотря на отрицание подсудимым своей вины и активную позицию защиты, государственному обвинителю удалось убедить коллегию присяжных заседателей в виновности подсудимого по всем пунктам предъявленного обвинения.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, посчитав его не заслуживающим снисхождения.

Обсуждение последствий вердикта состоится 30 мая 2017 года.

Источник: Прокуратура Краснодарского края