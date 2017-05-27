Житель Апшеронского района угнал машину собутыльника и сдал ее в металлолом

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Потерпевший распивал спиртное со своим новым знакомым. Хозяин уснул, а проснувшись, не обнаружил на месте парковки ни принадлежащий ему автомобиль, ни недавнего гостя.

Машина была обнаружена в пункте приема металла. Автомобиль изъяли и вернули законному владельцу.

Выяснив у работника учреждения, кто сдавал данное транспортное средство, полицейским удалось установить личность подозреваемого.

34-летнего местного жителя полицейские задержали в его доме и доставили в отдел полиции.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Апшеронскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю