В Новороссийске "капитан дальнего плавания" осуждён за мошенничество

/Криминал/

В Новороссийске местный житель, выдававший себя за капитана дальнего плавания, приговорен к 2 годам 10 месяцам ограничения свободы за мошенничество.

Осужденный присвоил деньги потерпевших, которые брал у них за возможность трудоустройства на суда загранплавания", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственное управления МВД России по городу Новороссийску расследовало уголовное дело, возбуждённое в отношении 57-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый, представляясь капитаном дальнего плавания и сотрудником крюингового агентства (организации, занимающейся подбором персонала для судов) Новороссийска, предлагал потерпевшим помощь в трудоустройстве на судне за денежное вознаграждение. Однако после получения требуемой суммы на связь с заявителями не выходил.

Доказана причастность злоумышленника к двум фактам мошенничества. Общий ущерб потерпевшим от действий обвиняемого превысил 280 тысяч рублей.

По завершению предварительного расследования материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Приморский районный суд города Новороссийска, который признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 10 месяцев.

Источник: пресс-служба ГУМВД России по краснодарскому краю