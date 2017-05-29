В Краснодаре бывший работник полиции признан виновным в получении взятки и покушении на мошенничество

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Собранные следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему старшему инспектору отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Краснодару Юрию Хуту. Он признан виновным в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ) и покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ в ред. ФЗ №323 от 03.07.2016).

Следствием и судом установлено, что 1 июля 2016 года полицейским ходе патрулирования на территории Кооперативного рынка по улице Карасунской было выявлено игорное заведение. При беседе с представителем клуба Хут заявил, что готов не сообщать в дежурную часть о выявленном факте игорной деятельности в обмен на взятку в 50 тысяч рублей. Мужчина согласился и передал деньги. Вместе с тем полицейский после получения взятки ввел мужчину в заблуждение относительно своей осведомленности у него других игорных заведений и предложил мужчине передать ему еще 150 тысяч рублей, чтобы не принимать мер соответствующего реагирования. Об этом мужчина сообщил в правоохранительные органы. Встретившись вновь 5 июля, заявитель передал полицейскому озвученную им денежную сумму, однако распорядиться ею тот не смог, поскольку был задержан сотрудниками управления ФСБ по краю.

Приговором суда Хуту назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю