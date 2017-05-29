Двое ставропольцев украли у пенсионерки более миллиона рублей

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Краснодарские полицейские задержали уроженцев Ставропольского края по подозрению в совершении серии мошенничеств.

По заявлению потерпевшей женщины, около продуктового магазина к ней подошли двое мужчин, представились гражданами сопредельного государства и попросили ее о помощи. Молодые люди пояснили, что попали в беду и им необходимо

воспользоваться банковской картой женщины для получения денег от родственников из соседней республики. Войдя в доверие к местной жительнице, мужчины убедили пенсионерку в том, что для успешного проведения финансовой операции ей необходимо обналичить свою платежную карту и приехали вместе с ней к ближайшему отделению банка. Потерпевшая сняла со счета более 1 миллиона рублей и сложила всю сумму в пакет, после чего назвала молодым людям номер карты.

Граждане привезли пенсионерку домой, пояснив, что платеж на ее счет поступит в течение суток, и обещали вернуться за своими деньгами. Через несколько часов заявительница обнаружила в пакете вместо своих денег билеты «банка приколов».

Приезжие из Ставропольского края 32-х и 34-х лет были задержаны на одной из улиц Краснодара. В отделе полиции мужчины сознались в том, что воспользовались невнимательностью пенсионерки и заменили принадлежащие ей подлинные купюры на билеты «банка приколов». В ходе дальнейшего разбирательства удалось установить причастность задержанных еще к 9-ти фактам аналогичных преступлений. Суммы ущербов, причиненных местным жителям, составили от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю