В Дагестане 23-летний боевик осужден за теракты и убийства на 19 лет

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Житель Дербентского района Дагестана 1993 года рождения Нариман Баширов осужден по 16 статьям УК РФ за тяжкие преступления.

Следствием и судом установлено, что в 2011 году Баширов вступил в незаконное вооруженное формирование, в банду, а также в состав преступного сообщества, запрещенного на территории Российской Федерации и действующего на территории южных районов Республики Дагестан.

В составе преступного сообщества Башировым совместно с другими участниками совершены: в 2013 году – террористический акт в селе Хучни Табасаранского района, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов на посту «Джемикентский» Дербентского района, обстрел здания отделения полиции Дербентского ОМВД, убийство лесника Зейнедина Батманова в Сулейман-Стальском районе, похищение учителя в Табасаранском районе, убийство таксиста в 2016 году в Дербентском районе и другие.

По делу допрошено более 300 свидетелей и потерпевших, проведено более 100 различных судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил более 100 томов, обвинительное заключение более 1 000 листов (4 тома).

Нариман Баширов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), ч.2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), ст. 158 УК РФ (кража), ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом), ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ст. 222.1 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ст. 223 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Приговором суда Баширову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Источник: пресс-служба СКР по Дагестану