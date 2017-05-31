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В Краснодаре бывший полицейский признан виновным в сексуальном насилии над малолетней и ее убийстве, а также совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении еще двух девочек

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему бывшему инспектору по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Горячему Ключу Ивану Сорокоумову. Он признан виновным в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве 12-летней девочки (п.«б» ч.4 ст.131, п.«б» ч.4 ст.132, пп.«в,к» ч.2 ст.105 УК РФ) и половом сношении с другой несовершеннолетней (ч.5 ст.134 УК РФ). Кроме того, он и его 26-летний знакомый Сергей Калганов также признаны виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении еще одной девочки (ч.5 ст.134, ч.4 ст.135 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что вечером 31 августа 2015 года Сорокоумов, одетый в форменное обмундирование, увидел в песочнице двора многоквартирного дома игравшую с малолетними сестрами девочку, с которой был знаком, и предложил довезти их домой. Высадив около дома двух сестер, молодой человек отвез старшую на окраину Горячего Ключа, где совершил с находившейся в беспомощном состоянии девочкой насильственный половой акт, а после иные действия сексуального характера. Вместе с тем, Сорокоумову по телефону позвонил его коллега, от которого он узнал, что в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении своей дочери, и в настоящее время ведутся поиски ребенка. Опасаясь, что потерпевшая изобличит его преступные действия, он отвез девочку в район станицы Саратовской. Там Сорокоумов достал деревянную биту и нанес ею несколько ударов по голове малолетней и сбросил со склона по направлению к реке. В результате причиненной открытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте.

В ходе следствия было установлено, что Сорокоумов с середины мая 2015 года подвергал потерпевшую сексуальному насилию, вывозя в безлюдные места.

В начале 2015 года он совместно со своим знакомым Калгановым вступил в половое сношение и совершил развратные действия за денежное вознаграждение с 14-летней девочкой, с которой они познакомились в социальной сети.

Также в феврале и в марте 2015 года Сорокоумов совершил с другой несовершеннолетней половые сношения.

Приговором Краснодарского краевого суда Сорокоумову назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, из них первые 7 лет в тюрьме. Калганову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю