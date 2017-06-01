В Армавире мужчина зарезал супругу

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В Армавире возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в убийстве супруги

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своей 46-летней супруги (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, рано утром 30 мая 2017 года супруги находились дома, в квартире по улице Каспарова, где совместно распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя женщина стала высказывать супругу претензии по поводу его маленького заработка, в связи с чем между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина взял кухонный нож и нанес им один удар в область шеи супруги, после чего переместил ее в спальню. Смерть потерпевшей наступила на месте в результате обильной кровопотери. Спустя некоторое время мужчина самостоятельно вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю