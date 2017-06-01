В Новороссийске будут судить уроженца Армении за кражу автомобильных номеров

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Прокуратурой города Новороссийска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении уроженца Республики Армении, обвиняемого в многочисленных неправомерных хищениях государственных регистрационных знаков транспортных средств, совершенных из корыстной заинтересованности.

Так, 26.03.2017 в период времени с 01 часа 00 минут по 03 часа 55 минут, П. находясь в районе ул. Ленина г. Анапа Краснодарского края похитил 11 государственных регистрационных знаков иностранных государств транспортных средств.

Он же, продолжая свои преступные действия 28.03.2017 в период времени с 03 часов 30 минут по 07 часов 20 минут, находясь в Южном районе г. Новороссийска Краснодарского края похитил 12 государственных регистрационных знаков иностранных государств транспортных средств.

Во исполнение задуманного П., после демонтажа номеров транспортных средств, оставлял под стеклоочистителем, на лобовом стекле каждого автомобиля, записку с абонентским номером мобильного телефона, с целью последующего требования от владельцев автомобилей денежных средств за их возвращение.

29.03.2017 П. задержан сотрудниками полиции за совершение указанных преступлений, и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Органом дознания П. обвиняется в неправомерном завладении государственными регистрационными знаками транспортных средств, совершенное из корыстной заинтересованности, т.е. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 325.1, ч. 1 ст. 325.1 УК РФ, за которое предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.

Источник: Автор помощник прокурора города П.А. Шуткин