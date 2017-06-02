В Новороссийске украли 177 000 тонн мергеля

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Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шести участников организованной группы по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, шестеро обвиняемых, под руководством 53–летнего жителя г. Новороссийска, в период с ноября 2015 по май 2016 года, не имея лицензии на проведение работ по добыче полезных ископаемых, с земельного участка, расположенного на территории города Новороссийска, тайно похитили мергель массой более 177 000 тонн, причинив государству ущерб на сумму свыше 48 млн рублей.

Похищенное полезное ископаемое обвиняемые реализовали одной из крупных строительных организаций за денежную сумму более чем 28 млн рублей. Кроме того, расследованием установлено, что часть незаконного дохода в сумме свыше 13 млн рублей обвиняемые легализовали путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными им организациями по оказанию транспортных услуг.

В настоящее время в отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные трое находятся подпиской о невыезде.

В порядке обеспечения возмещения ущерба государству, следователями арестовано более 1,5 млн рублей, размещенных обвиняемыми на банковских счетах подконтрольных им организаций, а также наложен арест на 17 единиц

специальной техники, с использованием которой осуществлялась противоправная деятельность.

В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Отдел по взаимодействию со СМИ УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю