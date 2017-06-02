Житель Кубани оштрафован за насилие в отношении сотрудника Пограничного управления ФСБ

/Криминал/

За применение насилия в отношении сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю Темрюкский районный суд привлек жителя села Джигинка к уголовной ответственности.

Накануне сотрудник участковой инспекции по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов, находясь при исполнении обязанностей в составе межведомственной группы, выявил в районе Соловьевского гирла двух граждан, которые под покровом ночи осуществляли незаконный промысел снастью типа «паук».

Инспектор потребовал у правонарушителей предъявить документы, удостоверяющие личность, однако рыбаки не только не выполнили законное требование военнослужащего, но и искусственно создав панику, попытались избавиться от незаконной снасти, выбросив ее в воду. Пограничник распознал умысел кубанцев и принял меры, чтобы сохранить следы экологического преступления. Один из правонарушителей, житель села Джигинка, решив во что бы то ни стало избежать административного наказания, допустил в отношении сотрудника при исполнении рукоприкладство.

Пограничники адекватно отреагировали на нештатную ситуацию. В результате инцидента оба рыбака в административном порядке оштрафованы за незаконную добычу водных биологических ресурсов. А 29-летний мужчина, напавший на сотрудника краевого погрануправления, привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 318 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю