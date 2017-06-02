В Алтайском крае офицер осуждён на 10 лет за взятку в 10 550 000 рублей

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Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Барнаульскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему командиру войсковой части 69806-Н майору Юрию Сергиевскому. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Следствием и судом установлено, что в соответствии с подписанными государственными контрактами ООО «Чистюля» оказывала услуги по санитарному содержанию внутренних помещений и прилегающих территорий военных городков войсковой части 21984 – аэродромов «Северный», «Панфилово», стоянки авиационной техники «Новомихайловка». В период со 2 марта 2013 года по 15 января 2014 года за подписание актов сдачи-приемки без проверки полноты и качества оказанных услуг Сергиевский получил от представителя указанного общества взятку в размере 10 550 000 рублей.

Решением Барнаульского гарнизонного военного суда Сергиевскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его воинского звания «майор».

Источник: Главное военное следственное управление