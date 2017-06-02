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/Криминал/

В Иркутской области офицер осужден за избиение супруги

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Иркутскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора штурману 2 авиационной эскадрильи войсковой части 35020 капитану Артему Митичкину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что 28 февраля 2016 года Митичкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в п. Средний Усольского района Иркутской области, ударил свою супругу, причинив тяжкие телесные повреждения, повлекшие потерю селезенки.

Решением Иркутского гарнизонного военного суда Митичкину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

Источник: Главное военное следственное управление

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Категория: Новости / Криминал

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