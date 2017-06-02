В Армавире почтальон подозревается в убийстве пенсионерки

/Криминал/

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве 91-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что 50-летняя женщина работала почтальоном. По версии следствия, днем 20 мая 2017 года она пришла к ранее знакомой пенсионерке, проживающей в одной из квартир по улице Маркова, чтобы одолжить у нее деньги. Получив отказ, между женщинами возник конфликт, в ходе которого почтальон толкнула пенсионерку, в результате чего последняя упала на пол. После этого женщина нанесла хозяйке квартиры не менее 6 ударов ногами по различным частям тела, а затем, взяв на балконе камень, нанесла им не менее 4 ударов по голове пострадавшей. Сняв трубку стационарного телефона для исключения возможности телефонных переговоров, злоумышленница сорвала с шеи потерпевшей золотую цепь и скрылась, закрыв на ключ входную дверь. Спустя два дня, в связи с тем, что пожилая женщина перестала выходить на связь, соседи обратились в правоохранительные органы. Прибывшие по вызову работники МЧС вскрыли дверь квартиры и обнаружили пенсионерку, лежащую на полу. Пострадавшая незамедлительно была доставлена в больницу, однако, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь скончалась 30 мая 2017 года в результате диффузной травмы головного мозга.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также будет дана юридическая оценка действиям подозреваемой в части совершенного хищения имущества пенсионерки. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю