В Тверской области произошло массовое убийство.

/Криминал/

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек – двух женщин и шести мужчин (п.а, ч.2 ст.105 УК РФ).

По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе «50 лет Октября», на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей.

По поручению Председателя Следственного комитета расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России.

Нападавший задержан, им оказался житель Москвы. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.

На настоящий момент сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.

Источник: Следственный комитет РФ