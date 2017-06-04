Курс валют
56.69
63.61
/Криминал/

В Тверской области произошло массовое убийство.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек – двух женщин и шести мужчин (п.а, ч.2 ст.105 УК РФ).

По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом  товариществе «50 лет Октября», на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей.

По поручению Председателя Следственного комитета расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России.

Нападавший задержан, им оказался житель Москвы. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.

На настоящий момент сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.

Источник: Следственный комитет РФ

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Опрос

В истории с задержанием сторонников Навального вы верите:


 

Последние новости

Около 600 человек пострадали в давке после финала Лиги чемпионов в Турине

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге ПАО «НКХП» и администрация Новороссийска и подписали инвестиционное соглашение

Новороссийск получит субсидии в рамках госпрограммы «Доступная среда»

Мельников: Мы сделаем из Крыма современную территорию

В Московской области автобус с детьми попал в ДТП. 10 человек госпитализированы