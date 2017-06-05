В Новороссийске завершено предварительное расследование уголовного дела о присвоении и растрате денежных средств

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Следственной частью следственного управления УМВД России по городу Новороссийску завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

В дежурную часть Приморского отдела полиции Управления МВД России по г. Новороссийску обратился представитель одного из предприятий города с заявлением о хищении из бюджета организации денежных средств. Заявитель пояснил, что при проведении аудиторской проверки выявлена недостача в сумме более 450 тысяч рублей.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий полицейские установили причастность к хищению денежных средств начальника отделения связи. Женщину задержали и доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном и пояснила, что похищенные деньги потратила на личные нужды.

Следствием установлено, что злоумышленница, являясь материально ответственным лицом и имея доступ к сейфу организации, незаконно присвоила денежные средства.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю