В Гулькевичском районе пенсионерку осудили за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

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Согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Гулькевичского района, суд вынес приговор в отношении 63-летней местной жительницы Людмилы Яровой.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В суде установлено, что 9 марта 2017 года Яровая, находясь по месту своего жительства, со стационарного телефона позвонила в дежурную часть ОМВД России по Гулькевичскому району и сообщила о том, что на территории ООО Крахмальный завод «Гулькевичский», от которого она недалеко проживает, готовится теракт.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил Яровой наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением следующих требований: не изменять и не выезжать за пределы места жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не покидать место жительства с 22 часов до 6 часов.

Кроме того, по предъявленному прокуратурой района иску осужденной возмещен материальный ущерб, понесенный оперативными службами в результате реагирования на ложное сообщение об акте терроризма.

Приговор в законную силу вступил.

Источник: Прокуратура краснодарского края