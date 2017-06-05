Два года условно получил человек покалечивший годовалого ребёнка

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Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору управляющей компании, по вине которого чуть не погиб ребенок. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием и судом установлено, что возглавляемая осужденным управляющая компания согласно заключенному с ней договору обязана была обеспечивать оперативное выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни и здоровью людей. На сотрудников этой компании, в том числе, возложено выявление следов коррозии, деформаций и трещин дома, нарушений и эксплуатационных качеств элементов ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.

Установлено, что последний осмотр строения производился весной 2015 года. Тогда были выявлены разрушения балконных плит нескольких этажей двух подъездов. Как и положено был составлен план устранения недостатков, однако ремонтно-восстановительные работы своевременно организованы не были, а лишь запланированы на второй квартал 2016 года. Все это время продолжалось разрушение конструкций дома, сопровождающееся падением фрагментов на прилегающую к дому территорию. Так произошло и 10 февраля 2016 года – отколовшийся бетонный кусок балкона упал на голову годовалому мальчику, который в это время вместе со своей бабушкой возвращался с прогулки и находился у подъезда своего дома. Ребенок незамедлительно был госпитализирован. Врачи диагностировали у маленького пациента тяжкий вред здоровью - «ушиб головного мозга 1 степени» и «перелом костей свода черепа». Благодаря стараниям медиков, мальчик остался жив.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. В качестве дополнительного наказания суд определил директору управляющей компании штраф в размере 100 тысяч рублей, лишив его права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управления жилыми многоквартирными домами на протяжении трёх лет. Кроме того, в пользу законных представителей пострадавшего малолетнего ребенка суд взыскал 1 миллион рублей в качестве компенсации причиненного им морального вреда.





Источник: СКП России