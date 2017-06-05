Два года условно получил человек покалечивший годовалого ребёнка
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору управляющей компании, по вине которого чуть не погиб ребенок. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следствием и судом установлено, что возглавляемая осужденным управляющая компания согласно заключенному с ней договору обязана была обеспечивать оперативное выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни и здоровью людей. На сотрудников этой компании, в том числе, возложено выявление следов коррозии, деформаций и трещин дома, нарушений и эксплуатационных качеств элементов ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.
Установлено, что последний осмотр строения производился весной 2015 года. Тогда были выявлены разрушения балконных плит нескольких этажей двух подъездов. Как и положено был составлен план устранения недостатков, однако ремонтно-восстановительные работы своевременно организованы не были, а лишь запланированы на второй квартал 2016 года. Все это время продолжалось разрушение конструкций дома, сопровождающееся падением фрагментов на прилегающую к дому территорию. Так произошло и 10 февраля 2016 года – отколовшийся бетонный кусок балкона упал на голову годовалому мальчику, который в это время вместе со своей бабушкой возвращался с прогулки и находился у подъезда своего дома. Ребенок незамедлительно был госпитализирован. Врачи диагностировали у маленького пациента тяжкий вред здоровью - «ушиб головного мозга 1 степени» и «перелом костей свода черепа». Благодаря стараниям медиков, мальчик остался жив.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. В качестве дополнительного наказания суд определил директору управляющей компании штраф в размере 100 тысяч рублей, лишив его права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управления жилыми многоквартирными домами на протяжении трёх лет. Кроме того, в пользу законных представителей пострадавшего малолетнего ребенка суд взыскал 1 миллион рублей в качестве компенсации причиненного им морального вреда.
Источник: СКП России