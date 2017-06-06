В Краснодаре растлителя малолетних приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима

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В Краснодаре мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении малолетних

Собранные следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему гражданину Республики Армения Армену Керимяну. Он признан виновным в четырех эпизодах совершения насильственных действий сексуального характера (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ), двух эпизодах развратных действий (ч.2 ст.135 УК РФ) и половом сношении с малолетней (ч.3 ст.134 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что с ноября 2014 по декабрь 2015 года в различных местах Краснодара Керимян совершал иные действия сексуального характера и развратные действия в отношении малолетней девочки. Он же в течение сентября 2015 года вблизи берега реки Кубань в районе парка совершал развратные действия и половое сношение с 13-летней девочкой, а также иные действия сексуального характера в отношении еще трех потерпевших.

По результатам проведенной комплексной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

Приговором суда Керимяну назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю