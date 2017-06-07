Перед судом престанут адвокат и бывшая следователь полиции

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Краснодарской краевой коллегии адвокатов и бывшей следователя Главного следственного управления ГУВД России по краю. Они обвиняются в обещании и предложении посредничества во взяточничестве, совершенном в крупном размере (ч.5 ст.291.1 УК РФ).

По данным следствия, в производстве следователя отдела МВД России по Северскому району находилось уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в краже чужого имущества. Имея умысел на обещание и предложение посредничества во взяточничестве, адвокат предложила сожительнице фигуранта передать ей 750 тысяч рублей, 500 тысяч из которых будут переданы в качестве взятки за прекращение уголовного преследования, а 100 и 150 достанутся за предоставленные услуги, соответственно, ей и следователю полиции, которая в силу занимаемой должности сможет подыскать должностное лицо правоохранительного органа для передачи взятки. Понимая, что предложение носит противоправный характер, женщина сообщила об этом в правоохранительные органы. 20 августа 2016 года адвокат получила от заявительницы денежные средства, после чего ее дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю