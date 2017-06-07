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/Криминал/

Девушке распространившей интимные фотографии подруги грозит два года тюрьмы

Прокуратурой Карасунского административного округа г. Краснодара утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней гражданки Российской Федерации Сесиль Клотильд Нгасси.

Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия).

По версии следствия, в 2016 году Нгасси, испытывая личную неприязнь к 27-летней жительнице Волгограда, используя компьютер и сеть Интернет, получила доступ к интимным фотографиям потерпевшей, после чего разослала их через социальную сеть более чем 20 общим знакомым, а также разместила в открытом доступе, тем самым распространила сведения о частной жизни  лица, без его согласия.

 Уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст.137 УК РФ  предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных, принудительных  работ либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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Категория: Новости / Криминал

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