Житель Успенского района признан виновным в разбойном нападении и убийстве почтальона

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Собранные Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему Сергею Нейштет. Он признан виновным в разбойном нападении на 67-летнего почтальона в селе Успенском Успенского района (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ) и его убийстве (п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что у Нейштет возник преступный умысел на разбойное нападение на почтальона с целью хищения у него денежных средств. В этой связи 8 сентября 2015 года он взял у себя в гараже металлические ножницы, выследил пожилого почтальона, который сидел на улице возле тропинки, подошел к нему и попытался забрать его сумку. Мужчина стал оказывать сопротивление и звать на помощь. В ответ Нейштет достал железные ножницы и нанес ими несколько ударов в область лица, шеи и грудной клетки потерпевшего. От полученных повреждений пожилой человек скончался на месте. Похитив из кармана погибшего 39 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

Приговором Краснодарского краевого суда Нейштет назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю