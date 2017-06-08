В Сочи житель Якутска приговорен к 12 годам лишения свободы за распостранение кокаина, гашиша и амфетамина

/Криминал/

За попытку сбыта кокаина, гашиша и амфетамина общим весом около 2 килограмм 22-летний житель г. Якутск решением суда приговорен к 12 годам лишения свободы.

Несколькими месяцами ранее молодой человек был задержан сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале Адлер и доставлен в дежурную часть ЛОП на станции Адлер.

В ходе личного досмотра при нем были обнаружены несколько пакетов с твердым веществом белого цвета, 9 прямоугольных брусков прессованного темно – коричневого вещества, а также множество разноцветных таблеток с различной маркировкой. Подозрительные вещества были изъяты и направлены на криминалистическую экспертизу.

Согласно заключению эксперта в личных вещах жителя Якутска сотрудники транспортной полиции обнаружили более 400 грамм кокаина, почти 900 грамм гашиша и 1600 таблеток амфетамина.

Следственным отделом Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении молодого человека, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228 УК РФ, по которому в настоящее время подозреваемый осужден и отправлен для отбывания наказания в колонию строгого режима.

Источник: Пресс-секретарь Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.