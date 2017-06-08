Директор Краснодарского водохранилища обвинён в получении взятки

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В рамках расследования уголовного дела о предложении посредничества во взяточничестве директором Краснодарского водохранилища выявлен факт получения им взятки.

Следственное управление продолжает расследование уголовного дела в отношении директора ФГБУП «Краснодарское водохранилище» по обвинению в предложении посредничества во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело о получении им взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

К мужчине обратился директор одной из организаций по добыче полезных ископаемых, чья лицензия по краткосрочному пользованию участком недр в Темрюкском районе ввиду допущенных нарушений была признана недействительной. В разговоре с ним директор сообщил, что может способствовать предоставлению фирме министерством природных ресурсов Краснодарского края, где ранее осуществлял трудовую деятельность, лицензий по добыче в двух месторождениях на территории Крымского и Приморско-Ахтарского районов и передать денежные средства руководству министерства для принятия данного решения. Также директор пояснил, что необходимо передать по 5 миллионов рублей за каждое месторождение. При этом до проведения аукциона по выдаче лицензии по первому месторождению следует передать 3 миллиона рублей, а после оставшуюся сумму. В мае 2017 года обвиняемый получил от заявителя часть денежных средств в виде 3 миллионов рублей, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ЭБ и ПК ГУВД по краю.

Также в ходе расследования уголовного дела стало известно о получении директором водохранилища взятки в размере 3 миллионов 900 тысяч рублей за создание благоприятных условий по предоставлению права недропользования на месторождение в Темрюкском районе. В этой связи в отношении него возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю