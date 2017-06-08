В Абинском районе осуждены двое мужчин, похитившие из банкоматов более 8 миллионов рублей
Абинский районный суд вынес приговор в отношении двоих жителей края 33-летнего Дениса Битюцкого и 32-летнего Руслана Ковтуна.
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в», ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах).
В 2015-2016 годах на территории Абинского, Крымского, Темрюкского, Выселковского районов в ночное время Битюцкий и Ковтун с другими неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили кражи денежных средств из банкоматов.
Для вскрытия банкоматов они применяли гидроножницы, газовое оборудование и металлический лом. Общей ущерб от преступных действий превысил 8 млн рублей.
Обвиняемые задержаны сотрудниками правоохранительных органов непосредственно после совершения последнего преступления.
Осуждённые полностью признали свою вину и активно содействовали следствию, изобличили соучастников. В приговоре суда указано для Битюцкого - 5 лет 6 месяцев лишения свободы, Ковтуну – 3 года 10 месяца лишения свободы.
Источник: Прокуратура Краснодарского края