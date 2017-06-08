В Новороссийске будущих флотоводцев обманули на 350 тысяч рублей

/Криминал/

В ходе проверки поступившей информации совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю полицейские установили, что 34-летняя жительница Новороссийска за денежное вознаграждение в размере 3 тысяч долларов США предложила двум курсантам морского ВУЗа организовать для них практику на судах иностранных судоходных компаний, в которых у нее якобы имелись связи. Кроме того, женщина сообщила потерпевшим о необходимости прохождения перед практикой тестов по английскому языку.

За содействие и помощь в сдаче экзамена она просила дополнительно перечислить ей денежные средства на банковскую карту. Получив требуемую сумму, злоумышленница выключила телефон и на связь с потерпевшими больше не выходила. Общий ущерб составил более 350 тысяч рублей.

В отделе полиции подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что похищенные деньги потратила на личные нужды.

В настоящее время СЧ СУ УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемой возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю