В Краснодаре мужчина признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двух

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему Владимиру Игонтову. Он признан виновным в убийстве 65-летнего местного жителя и его 60-летней супруги, совершенном с целью скрыть другое преступление (пп.«а,к» ч.2 ст.105 УК РФ) и покушении на убийство двух их взрослых сыновей (ч.3 ст.30, пп.«а,к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Игонтов проживал в строении, расположенном на территории одной из не функционирующих производственных баз по улице Лизы Чайкиной. По данным следствия, 26 сентября 2016 года между ним и 65-летним местным жителем, который ранее являлся сотрудником базы и последние несколько дней проживал на ее территории, произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов молотком по голове оппонента. В результате причиненной открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте. 29 сентября ввиду того, что погибший не отвечал на телефонные звонки его супруга приехала на базу. Понимая, что может быть изобличен женщиной в совершенном им преступлении, Игонтов также убил потерпевшую, нанеся ей также множественные удары молотком по голове.

В связи с тем, что погибшие перестали выходить на связь, на следующий день их сыновья с целью поиска приехали на базу, где их встретил Игонтов и сообщил, что родственники находятся внутри и предложил войти вовнутрь. Зайдя в помещение, злоумышленник вооружился молотком и ударил им по голове одного из братьев, после чего замахнулся для удара на второго, однако мужчины оказали сопротивление и пресекли дальнейшие действия нападавшего.

Приговором Краснодарского краевого суда Игонтову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю