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Пограничники возбудили уголовное дело в отношении гражданина Республики Армения за въезд в Россию под чужой фамилией. Заменив свой национальный паспорт, иностранец рассчитывал обойти ранее наложенное на него ограничение на въезд в нашу страну.

41-летний мужчина на протяжении многих лет регулярно посещал Краснодарский край. В 2009 году он оформил разрешение на временное проживание, которое позволило ему безвыездно пребывать на территории России на протяжении трех лет. Однако в установленные сроки он не выехал на родину. Органы миграционного контроля привлекли гражданина к административной ответственности, принудительно выдворили из России и ограничили правонарушителю въезд сроком на пять лет.

В настоящее время по данному факту в отношении иностранного гражданина Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю